Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:03

Закладываю перцы целиком: получается сочнее и ароматнее. Ленивое лечо по-цыгански

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самое ленивое лечо по-цыгански — это настоящая магия в банке! Эта заготовка поражает своей простотой и насыщенным вкусом: целые перцы, томленные в ароматном томатном соусе с пряностями, сохраняют свой сок и неповторимый летний аромат. Идеально подходит к мясу, пасте или как самостоятельная закуска. Готовится легко, а результат превосходит все ожидания — ярко, пикантно и очень вкусно.

Вам понадобится: 1,5 кг красного сладкого перца (небольшие стручки), 1,8 кг помидоров, 1 головка чеснока, 1,5 ст. л. соли, 100 г сахара, 100 мл 9% уксуса, 100 мл растительного масла, 9 горошин черного перца, 6 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 6 веточек укропа, сухие травы (базилик, орегано). Помидоры прокрутите через мясорубку или измельчите блендером. В кастрюлю вылейте томатное пюре, добавьте соль, сахар, масло, все специи и проварите 10 минут. Перцы помойте (не очищая!) и плотно уложите в стерильные банки. Залейте кипящим томатным соусом, добавьте уксус. Закатайте банки, переверните и укутайте до полного остывания.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

лечо
домашние заготовки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.