Закладываю перцы целиком: получается сочнее и ароматнее. Ленивое лечо по-цыгански

Самое ленивое лечо по-цыгански — это настоящая магия в банке! Эта заготовка поражает своей простотой и насыщенным вкусом: целые перцы, томленные в ароматном томатном соусе с пряностями, сохраняют свой сок и неповторимый летний аромат. Идеально подходит к мясу, пасте или как самостоятельная закуска. Готовится легко, а результат превосходит все ожидания — ярко, пикантно и очень вкусно.

Вам понадобится: 1,5 кг красного сладкого перца (небольшие стручки), 1,8 кг помидоров, 1 головка чеснока, 1,5 ст. л. соли, 100 г сахара, 100 мл 9% уксуса, 100 мл растительного масла, 9 горошин черного перца, 6 горошин душистого перца, 2 лавровых листа, 6 веточек укропа, сухие травы (базилик, орегано). Помидоры прокрутите через мясорубку или измельчите блендером. В кастрюлю вылейте томатное пюре, добавьте соль, сахар, масло, все специи и проварите 10 минут. Перцы помойте (не очищая!) и плотно уложите в стерильные банки. Залейте кипящим томатным соусом, добавьте уксус. Закатайте банки, переверните и укутайте до полного остывания.

