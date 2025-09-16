Пикантная аджика из помидоров и чеснока: классический пошаговый рецепт

Аджика из помидоров и чеснока — это яркий острый соус, который отлично подходит к мясу, картофелю или просто как дополнение к бутерброду. Он насыщен витаминами, готовится без консервантов и хранится всю зиму. Если вы еще не пробовали сделать аджику сами, этот пошаговый рецепт поможет легко справиться с задачей.

Сегодня мы приготовим домашнюю аджику из помидоров и чеснока, пошаговый рецепт которой подойдет даже новичкам. Начнем с простого: возьмите 2 кг спелых помидоров, 6 крупных головок чеснока, 2 стручка жгучего перца, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли и 100 мл растительного масла. Помидоры промойте, удалите плодоножки и пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Полученную массу вылейте в толстостенную кастрюлю и поставьте на средний огонь. Добавьте соль и сахар, влейте масло и тушите 40 минут, периодически помешивая.

Чеснок очистите и мелко нарежьте или натрите на мелкой терке. Жгучий перец освободите от семян и тоже мелко порубите. За 10 минут до окончания варки добавьте чеснок и перец в кастрюлю. Важно не перегревать чеснок — тогда аджика сохранит аромат и полезные свойства. Готовую массу разложите по стерилизованным банкам, закатайте крышками и остудите под одеялом. Храните в прохладном месте — погребе или холодильнике.

Такая аджика станет настоящим украшением зимнего стола. Она добавляет остроты любому блюду и радует своим натуральным составом. Теперь вы знаете, как приготовить вкусную и безопасную аджику из помидоров и чеснока, пошаговый рецепт которой можно легко повторить дома.

