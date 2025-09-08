Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сэндвич с омлетом, сыром и колбасой! Готовим 10 минут, сытость до обеда

Сэндвич с омлетом, сыром и колбасой — быстрый завтрак! Этот сытный и ароматный сэндвич станет идеальным началом дня — он сочетает в себе нежный омлет, расплавленный сыр, хрустящий хлеб и колбасу. Готовится всего за 10 минут, но дарит заряд энергии на полдня! Идеально подходит для утренней спешки без компромиссов во вкусе.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Хлеб для тостов — 2 ломтика
  • Колбаса варёная или копчёная — 50–70 г
  • Сыр плавленый — 1-2 ломтика
  • Помидор — 3-4 тонких кружочка
  • Салат листовой — 1-2 листа
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Яйца взбивают в миске с щепоткой соли. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выливают яичную смесь и сразу сверху выкладывают два ломтика хлеба, слегка прижимая их, чтобы они впитали яйцо. Когда омлет снизу схватится, аккуратно переворачивают хлеб вместе с яичным слоем.
  2. На один из ломтиков выкладывают плавленый сыр, лист салата, обжаренные заранее ломтики колбасы и тонкие кружочки помидора. Накрывают вторым ломтиком хлеба (яичной стороной внутрь) и обжаривают сэндвич с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки и полного расплавления сыра. Подают сразу же, пока бутерброд хрустящий и горячий.

Ранее мы готовили помидорную яичницу, или шакшуку по всем правилам! Обалденный завтрак.

