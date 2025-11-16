Сэндвичи с овощами гриль: необычный бутерброд, который понравится всем. Фишка в зеленом соусе. Хотите приготовить легкий и вкусный обед, который поразит яркими красками и ароматами? Эти овощные сэндвичи станут настоящим праздником вкуса! Они сочетают в себе нежность запеченных овощей, хруст цельнозернового хлеба и пикантность зеленого соуса. Идеальный вариант для полезного перекуса или легкого ужина.

Начните с подготовки овощей: половину баклажана и половину молодого кабачка нарежьте толстыми кружочками, один болгарский перец — широкими полосками, луковицу — кольцами. Сбрызните овощи 3 столовыми ложками оливкового масла, посолите, добавьте любимые специи и запекайте при 180–200 °C 25–30 минут до мягкости и легкого румянца или обжарьте на сковороде-гриль. Для соуса измельчите в блендере полпучка базилика, зубчик чеснока, 40 мл оливкового масла и чайную ложку лимонного сока. 4 куска цельнозернового хлеба слегка подсушите на сухой сковороде. Смажьте каждый ломтик ароматным соусом, выложите овощи в произвольном порядке и накройте вторым кусочком хлеба. Эти сэндвичи хороши как в горячем, так и в холодном виде!

Ранее мы готовили бухлаваш из лаваша и фарша — вкусная закуска ко всему. Простой рецепт быстрой еды из 3 ингредиентов.