Захарова объяснила странную реакцию Запада на удары по «Дружбе» Захарова: у стран Запада нет должной реакции на удары по «Дружбе»

Отсутствие должной реакции Запада на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» свидетельствует либо о его безумии, либо о его антиправовой направленности, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она пояснила, что любые атаки на гражданскую инфраструктуру должны порицаться всеми странами, пишет ТАСС.

Отсутствие должной реакции Запада на удары по нефтепроводу «Дружба» говорит либо о его безумии, либо о его абсолютной в общем-то антиправовой направленности, — отметила дипломат.

Она также назвала удары ВСУ по нефтепроводу бандитизмом. По ее словам, подобная деятельность классифицируется как террористическая.

До этого Зеленский иронично высказался по поводу атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие вето, наложенного премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на вступление в Евросоюз. Усмехаясь, он связал судьбу магистрали с дружбой между Украиной и Венгрией.

Позже глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия решительно отвергает угрозы Зеленского и считает удары ВСУ по нефтепроводу посягательством на ее суверенитет. Он также призвал украинского лидера прекратить удары по нефтяной магистрали.