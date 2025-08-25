Блогер поплатился за неудачную шутку про бабл-ти в блокадном Лениграде

Уголовное дело об оскорблении ветерана ВОВ возбудили против блогера, который недоумевал, как жители блокадного Ленинграда три года обходились без бабл-ти, сообщает пресс-служба столичного управления СК. Молодой человек задержан. Он полностью признал вину.

В следственном управлении уточнили, что молодой человек 2005 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенное с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Фигурант, осведомленный о популярности одной из социальных сетей, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об унижении жителей блокадного Ленинграда как ветеранов Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

О задержании блогера стало известно в начале августа. В своих роликах он оскорблял жителей блокадного Ленинграда. Молодой человек рассуждал в TikTok о том, как блокадники «три года прожили без бабл-ти». Задержанный оказался студентом Российского государственного социального университета.