Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам

Из-за нарушений обязательных требований 16 российских вузов получили предостережения, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В перечень попали: НИУ ВШЭ, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», АНО ВО «Университет Российского инновационного образования», ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака».

Предостережения получили и ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» и ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта». Рособрнадзор вынес предостережения и ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения».

Ранее Минпросвещения РФ утвердило недельные нормы рабочего времени для педагогов. Согласно новым правилам, школьные учителя должны проводить 18 часов занятий в неделю при полной ставке. Для других категорий установлены разные нормы: воспитатели детсадов — 36 часов, инструкторы по физкультуре — 30 часов, а учителя-логопеды — 20 часов.