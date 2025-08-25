Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:31

Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам

Рособрнадзор направил предостережения ВШЭ, МИСИС и еще 14 вузам России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за нарушений обязательных требований 16 российских вузов получили предостережения, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В перечень попали: НИУ ВШЭ, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», АНО ВО «Университет Российского инновационного образования», ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака».

Предостережения получили и ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» и ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта». Рособрнадзор вынес предостережения и ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения».

Ранее Минпросвещения РФ утвердило недельные нормы рабочего времени для педагогов. Согласно новым правилам, школьные учителя должны проводить 18 часов занятий в неделю при полной ставке. Для других категорий установлены разные нормы: воспитатели детсадов — 36 часов, инструкторы по физкультуре — 30 часов, а учителя-логопеды — 20 часов.

вузы
Россия
Рособрнадзор
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какая страна заменит Польшу в оплате Starlink для ВСУ
Детсады, завод кофемашин в труху? По каким объектам РФ бьет на самом деле
На Украине призвали заблокировать российскую музыку
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.