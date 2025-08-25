Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 17:45

Синоптик рассказал, когда москвичам ждать потепления

Синоптик Шувалов: в конце августа в Москву придет тепло

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В последние дни августа температура в Москве поднимется до +27, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, которые приводит «Радио 1», у москвичей и жителей области есть шанс увидеть высокие плюсовые температуры 30, 31 августа и 1 сентября.

До пятницы не слишком высокая дневная температура. Все время будут дожди. Они связаны с пришедшим небольшим циклоном. Прохладно будет и утром, и вечером. Но конец недели внесет приятное разнообразие, — сказал он.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в конце августа в Москве будет стоять осенняя погода. По его словам, столбик термометра достигнет +14 и +17 градусов. Он отметил, что этот климат соответствует третьей декаде сентября.

