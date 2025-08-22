Москвичам рассказали о погоде с 25 по 29 августа Синоптик Вильфанд: в последнюю неделю лета в Москве будет сентябрьская погода

На следующей неделе в столице будет стоять осенняя погода, рассказал NEWS.ru глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, столбик термометра достигнет +14 и +17 градусов. Он отметил, что этот климат соответствует третьей декаде сентября.

Ночью ожидается температура ниже +10 градусов, днем — +14-17. Сейчас погода опережает свое развитие на три недели. Купальный сезон закончился раньше прошлогоднего на месяц, — рассказал Вильфанд.

По его словам, в понедельник в Москве будет 15-17 градусов, во вторник и среду — 12-17, возможен небольшой дождь. Синоптик отметил, что в Санкт-Петербурге всю предстоящую неделю облачно с прояснениями, температура около 15 градусов выше нуля. При этом в Красноярском крае, Омской, Томской, Новосибирской областях и даже в Якутии ожидается температура на несколько градусов выше нормы, при этом возможны сильные дожди.

