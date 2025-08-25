Экипаж трофейного БТР М113 объяснил истинную цель флагов РФ и США Боец Скутер: БТР М113 с флагами РФ и США отправили на ЛБС, чтоб позлить ВСУ

Экипаж трофейного американского БТР М113 установил на транспортное средство флаги РФ и США для того, чтобы позлить врага, сообщил боец с позывным Скутер. В беседе с RT военнослужащий отметил, что на тот момент их переполняли эмоции.

Изначально все это по приколу было и с мыслями, чтобы украинских военнослужащих чуть позлить. Соответственно, у нас все получилось, — рассказал боец Скутер.

Он также признался, что испытал «звездную» болезнь после того, как видео разошлось в Сети. Сам он узнал об этом от родной тети.

Ранее экипаж опроверг заявления западных СМИ о том, что ролик с бронетранспортером создан искусственным интеллектом. Бойцы отметили, что техника и экипаж продолжают службу. Сообщения о том, что машина уничтожена, а экипаж погиб, боец назвал вбросом украинской стороны.

До этого в районе Малой Токмачки Запорожской области был замечен трофейный американский бронетранспортер М113 с флагами России и США. Утверждалось, что российские танкисты починили технику и теперь используют ее против ВСУ. Минобороны РФ эти данные не комментировало.