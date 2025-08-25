Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:39

Экипаж трофейного БТР М113 объяснил истинную цель флагов РФ и США

Боец Скутер: БТР М113 с флагами РФ и США отправили на ЛБС, чтоб позлить ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экипаж трофейного американского БТР М113 установил на транспортное средство флаги РФ и США для того, чтобы позлить врага, сообщил боец с позывным Скутер. В беседе с RT военнослужащий отметил, что на тот момент их переполняли эмоции.

Изначально все это по приколу было и с мыслями, чтобы украинских военнослужащих чуть позлить. Соответственно, у нас все получилось, — рассказал боец Скутер.

Он также признался, что испытал «звездную» болезнь после того, как видео разошлось в Сети. Сам он узнал об этом от родной тети.

Ранее экипаж опроверг заявления западных СМИ о том, что ролик с бронетранспортером создан искусственным интеллектом. Бойцы отметили, что техника и экипаж продолжают службу. Сообщения о том, что машина уничтожена, а экипаж погиб, боец назвал вбросом украинской стороны.

До этого в районе Малой Токмачки Запорожской области был замечен трофейный американский бронетранспортер М113 с флагами России и США. Утверждалось, что российские танкисты починили технику и теперь используют ее против ВСУ. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

бойцы
ВС РФ
политика
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.