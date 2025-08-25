В МИД России сделали новое заявление о достигнутых на Аляске успехах

Сейчас все стороны должны развивать те успехи, которые были продемонстрированы на Аляске, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, Москва этим и занимается.

Мне кажется, что все должны сейчас развивать те успехи, те достижения, которые продемонстрированы были на Аляске. На этом сейчас все должно быть сконцентрировано, — подчеркнула Захарова.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что его появление в свитере с надписью «СССР» во время российско-американского саммита на Аляске не означает желания восстановить Советский Союз. Вместе с тем он напомнил о словах российского президент Владимира Путина, что о развале СССР не сожалеют только те, у кого нет сердца.

Ранее политолог Павел Дубравский заявил, что американский президент Дональд Трамп смог продвинуть позицию России на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза после переговоров на Аляске. По его словам, в Киеве после этого заговорили о готовности к диалогу с Москвой по вопросу территорий.