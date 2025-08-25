Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Случайное падение девушки обернулось стрельбой в Петербурге

В Санкт-Петербурге девушка выжила после падения со второго этажа

В Санкт-Петербурге на проспекте Ветеранов девушка попыталась перелезть из окна на балкон и случайно упала со второго этажа, передает Telegram-канал «78». По словам очевидцев, в этот момент они заметили, как мужчина выходил из парадной с ножом.

Девушка осталась жива, ей помогли подняться и вызвали скорую помощь. Один из мужчин стоял у окна, а кто-то из подростков выстрелил в него из ракетницы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

По предварительным данным, 21-летняя девушка распивала спиртные напитки в компании мужчин, которые были гораздо старше ее. Она сообщила, что не будет писать заявление на своих собутыльников.

Ранее в Самарской области во время катания на зиплайне погибли мужчина и женщина. Трагедия произошла из-за обрыва троса. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина скончался на месте, а женщина умерла позже в больнице. В Следственном комитете уточнили, что потерпевшие упали с большой высоты и получили травмы, несовместимые с жизнью.

