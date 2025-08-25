Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:57

Акции финского энергоконцерна передадут в Росимущество

Путин поручил передать акции Fortum в АО «Челябэнергоремонт» Росимуществу

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил временно передать Росимуществу акции финского энергоконцерна Fortum в АО «Челябэнергоремонт», следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Речь идет о 314 949 ценных бумагах иностранной компании.

Ранее сообщалось, что Минфин России планирует продать 67,25% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) миноритарному акционеру из структуры Газпромбанка. Рыночная стоимость государственного пакета оценивается в 85 млрд рублей.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил, что передача акций АЛРОСА не рассматривается. В июле 2025 года Росимущество стало основным акционером ЮГК после конфискации активов бывшего владельца Константина Струкова. Отмечается, что в конце 2024 года «ААА управление капиталом» (входит в Газпромбанк) приобрела 22% акций компании. Еще 10,15% бумаг находятся в свободном обращении.

До этого стало известно, что новым президентом «Южуралзолота» стал Семен Гринько. Соответствующие изменения были внесены в реестр 7 августа, спустя менее месяца после отстранения от должности предыдущего руководителя компании Константина Струкова.

Россия
Владимир Путин
Росимущество
акции
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал о важности внедрения ИИ и сохранения живого диалога
Военэксперт ответил, какая страна заменит Польшу в оплате Starlink для ВСУ
Детсады, завод кофемашин в труху? По каким объектам РФ бьет на самом деле
На Украине призвали заблокировать российскую музыку
Мать Маркаряна принесла в суд пакет с его медалями и попала на видео
Названы неприятные последствия отключения Starlink на Украине
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.