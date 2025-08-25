Акции финского энергоконцерна передадут в Росимущество

Президент России Владимир Путин поручил временно передать Росимуществу акции финского энергоконцерна Fortum в АО «Челябэнергоремонт», следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Речь идет о 314 949 ценных бумагах иностранной компании.

Ранее сообщалось, что Минфин России планирует продать 67,25% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) миноритарному акционеру из структуры Газпромбанка. Рыночная стоимость государственного пакета оценивается в 85 млрд рублей.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил, что передача акций АЛРОСА не рассматривается. В июле 2025 года Росимущество стало основным акционером ЮГК после конфискации активов бывшего владельца Константина Струкова. Отмечается, что в конце 2024 года «ААА управление капиталом» (входит в Газпромбанк) приобрела 22% акций компании. Еще 10,15% бумаг находятся в свободном обращении.

До этого стало известно, что новым президентом «Южуралзолота» стал Семен Гринько. Соответствующие изменения были внесены в реестр 7 августа, спустя менее месяца после отстранения от должности предыдущего руководителя компании Константина Струкова.