Мирзиеев поздравил Зеленского с Днем независимости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравления украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины. Зеленский разместил в социальной сети X фотографию полученного письма.

Я уверен, что связи между нашими государствами, основанные на принципах долгосрочного сотрудничества, будут и впредь развиваться в русле общих интересов. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов в ответственной деятельности, украинскому народу желаю мира, благополучия и процветания, — говорится в письме.

Зеленский выразил благодарность за поздравления и подчеркнул уверенность в продолжении развития плодотворного сотрудничества и укрепления двусторонних отношений между народами Украины и Узбекистана в интересах дружественных народов. Он также отметил, что ценит позицию Мирзиеева, касающуюся территориальной целостности Украины и гуманитарных усилий по оздоровлению украинских детей, которые проходят лечение в Узбекистане.

Ранее президент России Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор в честь дня рождения узбекского лидера. В ходе беседы стороны отметили высокий уровень стратегического партнерства и союзничества между странами, а также подтвердили взаимный настрой на его развитие.