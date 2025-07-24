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24 июля 2025 в 12:01

Раскрыто содержание разговора Путина с лидером одной страны

Путин и Мирзиеев заявили, что удовлетворены высоким уровнем партнерства

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым по случаю дня рождения узбекского лидера, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем партнерства государств. Также российский руководитель озвучил теплые поздравления и пожелания своему коллеге.

Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества и подтвердили взаимный настрой на их дальнейшее всестороннее развитие, — заявили в Кремле.

Президент Узбекистана и российский лидер 8 июля провели еще одни телефонные переговоры. Как сообщает пресс-служба узбекского руководителя, стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. В ходе беседы главы государств уделили внимание вопросам увеличения товарооборота.

До этого на заседании Высшего Евразийского экономического совета белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности стран ЕАЭС принять Узбекистан в качестве полноправного участника объединения. Обращаясь к Мирзиееву, он подчеркнул, что Ташкент, имеющий статус наблюдателя в ЕАЭС с 2020 года, всегда желанный член этой организации.

Владимир Путин
Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
политика
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