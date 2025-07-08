В Узбекистане назвали тему, которую обсудили Мирзиеев и Путин Мирзиеев и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество по телефону

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин обсудили по телефону вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба лидера республики. Разговор прошел во вторник, 8 июля. Стороны также поговорили о дальнейшем развитии и укреплении отношений РФ и Узбекистана.

Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере, — уточнили в пресс-службе Мирзиеева.

Лидеры подчеркнули важность наращивания товарооборота, продвижения проектов промышленной кооперации, расширения региональных связей, а также активизации культурно-гуманитарного и образовательного обмена. Мирзиеев и Путин акцентировали необходимость тщательной подготовки к предстоящему второму заседанию Совета регионов Узбекистана и России, чтобы обеспечить его высокую результативность. Кроме того, президенты обменялись мнениями по международной повестке и обсудили график будущих мероприятий.

Ранее Путин и Мирзиеев обсуждали совместные энергетические проекты двух стран. Президенты созванивались в июне. Лидеры отметили успех IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором участвовала российская делегация.