25 августа 2025 в 17:51

Таксист устроил скандал из-за ветерана СВО без руки и ноги

Таксист из Подмосковья отказался везти ветерана СВО без руки и ноги

Таксист из Подмосковья отказался везти ветерана Специальной военной операции с инвалидностью, сообщает издание «Регнум». На фронте военный потерял руку и ногу, он передвигается коляске, помещающейся в багажник авто.

Я всегда указываю, что у нас инвалидная коляска. Водитель взял заказ и приехал на адрес, но увидел, что Кирилл на инвалидном кресле — отказался от поездки, — рассказала супруга бойца по имени Анастасия.

В службе такси встали на сторону солдата и отметили, что водитель нарушил установленные правила. Анастасии с супругом выдали промокод на 100 рублей. Однако жена бойца надеется, что из-за инцидента таксиста отстранят от работы.

Ранее прокуратура Москвы начала уголовное преследование против автора интернет-публикации, который допустил оскорбления в адрес военнослужащих, участвующих в СВО. Материалы по данному инциденту уже направлены в следственные органы.

Прежде с инициативой проверить блогера выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сообщала, что в соцсетях были обнаружены видео, где автор также высказывает враждебные пожелания в адрес русских людей.

