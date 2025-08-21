Столичный блогер может сесть за публичные оскорбления участников СВО Прокуратура инициировала уголовное дело против блогера за оскорбления бойцов СВО

Прокуратура Москвы начала уголовное преследование против автора интернет-публикации, который допустил оскорбительные высказывания в адрес военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщили в надзорном ведомстве. Материалы по данному инциденту уже направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

В ходе планового мониторинга Сети сотрудники прокуратуры обнаружили противоправный контент. Его автором оказался 20-летний москвич, который в своем высказывании не только негативно оценивал ход СВО, но и публично призывал к возбуждению ненависти в отношении участников операции, говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что материалы проверки переданы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ. В прокуратуре также заявили, что личность предполагаемого нарушителя уже установлена.

Прежде с инициативой проверить данного блогера выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сообщала, что в соцсетях были обнаружены видео, где автор оскорбляет ветеранов СВО и высказывает враждебные пожелания в адрес русских людей, после чего направила соответствующий запрос в МВД.

Ранее стало известно, что судебные приставы начали принудительное взыскание штрафа в размере 50 тысяч рублей с блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Тверской суд Москвы признал его виновным по административной статье, однако штраф оплачен не был.