В Кремле рассказали о запланированной встрече Путина с героями СВО

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 октября, встретится с военнослужащими, получившими ранение в ходе СВО, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что подробности встречи станут известны позднее,

Также в планах президента сегодня общение с нашими героями СВО, с военнослужащими, которые получили ранение в ходе специальной военной операции, — отметил представитель Кремля.

Ранее в Луганске состоялось торжественное открытие Аллеи российской славы с бюстами десяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Мемориал разместился в восстановленном сквере Славы, который был приведен в порядок при поддержке Москвы.

До этого сообщалось, что средняя общеобразовательная школа № 115 в Донецке теперь носит имена двух участников СВО, посмертно награжденных орденом Мужества, — ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Александра Глосса. На церемонии присутствовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский, первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин и глава ДНР Денис Пушилин.