09 сентября 2025 в 19:39

Аллею в честь героев СВО открыли в российском городе

В Луганске открыли Аллею российской славы с бюстами героев СВО

В Луганске состоялось торжественное открытие Аллеи российской славы с бюстами десяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, передает ТАСС. Мемориал разместился в восстановленном сквере Славы, который был приведен в порядок при поддержке Москвы.

В церемонии приняли участие глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также сенаторы, представители общественности и родственники погибших бойцов. Пасечник подчеркнул, что данное событие имеет особое значение для жителей республики.

Аллея российской славы — это, конечно, еще один знак огромной благодарности луганчан нашим землякам — защитникам Отечества, участникам специальной военной операции, — заявил глава ЛНР.

Он отметил преемственность поколений, указав, что в сквере уже установлены бюсты героев прошлых лет. Апти Алаудинов в своей речи выразил восхищение стойкостью жителей ЛНР, проявленной с 2014 года. Он охарактеризовал республику как территорию людей с «железным характером», подчеркнув свою гордость за совместную борьбу.

Виктор Водолацкий связал открытие аллеи с празднованием годовщины освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Депутат выразил уверенность, что новое мемориальное пространство станет важным центром патриотического воспитания молодежи.

Ранее сообщалось, что средняя общеобразовательная школа № 115 в Донецке теперь носит имена двух участников СВО, посмертно награжденных орденом Мужества, — ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Александра Глосса. На церемонии присутствовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский, первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин и глава ДНР Денис Пушилин.

