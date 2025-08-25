Проект «Наше наследие: сохраненное и возрожденное» представили в Москве

В Москве в малом амфитеатре парка «Зарядье» 24 августа состоялись презентация проекта «Наше наследие: сохраненное и возрожденное» и премьерный показ документального фильма, пишет aif.ru. Мероприятие прошло в ходе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030».

Фильм подготовил издательский дом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Документальную кинокартину создали в рамках специального мультимедийного проекта к 80-летию Победы в ВОВ.

Проект нацелен на то, чтобы рассказать обществу о русской реставрационной школе и работе сотрудников музеев по восстановлению памятников культуры, уничтоженных оккупантами в военные годы. В него входят интерактивные карты, 3D-тур и подробный материал о сохранении и возрождении дворцов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее в Гостином Дворе в Москве открылось интеллектуально-выставочное пространство «Бесконечное развитие с вечными ценностями» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Выставка будет открыта до 14 сентября.