Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 17:41

Проект «Наше наследие: сохраненное и возрожденное» представили в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в малом амфитеатре парка «Зарядье» 24 августа состоялись презентация проекта «Наше наследие: сохраненное и возрожденное» и премьерный показ документального фильма, пишет aif.ru. Мероприятие прошло в ходе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030».

Фильм подготовил издательский дом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Документальную кинокартину создали в рамках специального мультимедийного проекта к 80-летию Победы в ВОВ.

Проект нацелен на то, чтобы рассказать обществу о русской реставрационной школе и работе сотрудников музеев по восстановлению памятников культуры, уничтоженных оккупантами в военные годы. В него входят интерактивные карты, 3D-тур и подробный материал о сохранении и возрождении дворцов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее в Гостином Дворе в Москве открылось интеллектуально-выставочное пространство «Бесконечное развитие с вечными ценностями» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Выставка будет открыта до 14 сентября.

форумы
фестивали
презентации
фильмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина устроил пожар в закусочной с гостями из-за майонеза
Организаторы заплыва с пропавшим россиянином дали первый комментарий о ЧП
«Человек справедливый»: известный криминалист о генпрокуроре Краснове
Психология чистоты: как техника помогает справляться с тревожностью
Маркаряна доставили в Таганский суд на заседание
В одной из европейских стран резко выступили против членства Украины в ЕС
Отключение Starlink на Украине связали с Трампом
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора
Названа возможная причина пропажи российского пловца в Турции
Чистка кранов: как вернуть им новый вид?
«Роботы в постели не заменят»: Останина об идее Шаляпина отменить работу
Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО
Диетолог рассказала о неожиданной пользе рыбных консервов
Вирусолог объяснил, кому поможет вакцина от нового штамма COVID-19
Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев
Сбросил 20 кг, пригласил домой близняшек: как живет Дибров после ухода жены
Твоя одежда — твой ритм: как одеваться под образ жизни, а не под дресс-код
Полиция Украины задержала «смотрящего за Измаилом»
Акции финского энергоконцерна передадут в Росимущество
Прохор Шаляпин прибыл в ГД с предложениями по роботам, работе и зарплате
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.