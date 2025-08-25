Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 15:57

«Бандитизм»: Захарова резко высказалась об ударах ВСУ по «Дружбе»

Захарова назвала бандитизмом удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» являются бандитизмом, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, любые атаки на гражданскую инфраструктуру должны порицаться всеми странами.

Подобная деятельность квалифицируется в международном праве <...> как террористическая. Это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ и стратегического планирования внутри государства, — добавила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пригрозил, что Украина рискует потерять словацкий дизель, продолжая наносить удары по нефтепроводу «Дружба». Дипломат подчеркнул, что этим Киев вредит интересам обоих государств. По словам Бланара, он уже высказал свои мысли по этой теме украинскому коллеге.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт решительно отвергает угрозы украинского лидера Владимира Зеленского и считает удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» посягательством на ее суверенитет. Он также призвал украинского лидера прекратить удары по нефтяной магистрали.

Украина
ВСУ
нефтепровод Дружба
МИД РФ
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог рассказал об опасности «зеленого ногтя»
«Что для тебя комфорт?»
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3000 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.