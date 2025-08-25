«Бандитизм»: Захарова резко высказалась об ударах ВСУ по «Дружбе» Захарова назвала бандитизмом удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» являются бандитизмом, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, любые атаки на гражданскую инфраструктуру должны порицаться всеми странами.

Подобная деятельность квалифицируется в международном праве <...> как террористическая. Это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ и стратегического планирования внутри государства, — добавила Захарова.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пригрозил, что Украина рискует потерять словацкий дизель, продолжая наносить удары по нефтепроводу «Дружба». Дипломат подчеркнул, что этим Киев вредит интересам обоих государств. По словам Бланара, он уже высказал свои мысли по этой теме украинскому коллеге.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт решительно отвергает угрозы украинского лидера Владимира Зеленского и считает удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» посягательством на ее суверенитет. Он также призвал украинского лидера прекратить удары по нефтяной магистрали.