26 августа 2025 в 09:24

В РФПИ резко отреагировали на критику Вуди Аллена

Дмитриев: критика Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино неуместна

Вуди Аллен Вуди Аллен Фото: Lorena SopÃƒÂ�Na/Keystone Press Agency/Global Look Press

Критика в адрес режиссера Вуди Аллена из-за онлайн-выступления на Московской международной неделе кино является неуместной, считает спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. На своей странице в социальной сети X он отметил, что искусство должно строить, а не сжигать мосты.

Попытка отменить выступление Вуди Аллена по видеосвязи на Московском международном кинофестивале не учитывает сути: Россия не изолирована, — написал он.

Ранее МИД Украины осудил участие Аллена в Московской международной неделе кино. Мероприятие проходит в столице с 23 по 27 августа. Вскоре режиссера внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Знаменитости приписывают публичные заявления в поддержку действий России. Также национальный театр им. Марии Заньковецкой во Львове отменил его мюзикл.

Сам Аллен сказал, что считает необходимым вести диалог о кино по всему миру вне зависимости от политических позиций стран. При этом он заявил, что пока не планирует снимать фильмы в России. По его словам, предложений о совместной работе ему не поступало.

