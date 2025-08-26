Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 01:08

Вуди Аллен отреагировал на критику своего участия в Московской неделе кино

Вуди Аллен: завершение культурного диалога с Россией не поможет Украине

Вуди Аллен Вуди Аллен Фото: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский режиссер Вуди Аллен сказал, что считает необходимым вести диалог о кино по всему миру вне зависимости от политических позиций стран. Так он ответил на критику со стороны Украины из-за своего участия по видеосвязи в Московской международной неделе кино, передает газета The Guardian.

Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры — это способ помочь чему-либо, — заявил Аллен.

Ранее МИД Украины осудил участие Аллена в Московской международной неделе кино. Мероприятие проходит в столице с 23 по 27 августа.

Тем временем американский режиссер признался во время своего выступления на Московской международной неделе кино, что ему близок российский и советский кинематограф. Он также отметил, что во время визитов в Москву и Санкт-Петербург у него сложилось теплое впечатление о русской культуре и искусстве.

При этом Аллен заявил, что пока не планирует снимать фильмы в России. По его словам, предложений о совместной работе ему не поступало, но если будут — то он «сядет и будет думать» над будущей картиной.

Украина
Вуди Аллен
Россия
кино
