Демограф оценила угрозу вейпов для общества

Вейпы, к сожалению, стали частью «нормы» и «культуры» среди подрастающего поколения, заявила демограф Александра Осаволюк, комментируя их возможный запрет. По ее словам, которые передает Readovka.news, следует помнить, что существует риск стимулирования развития подпольного рынка.

Она добавила, что новый запрет направлен на снижение потребления никотина и опасных веществ, а также предотвращение вовлечения в курение молодых людей. При этом, гендиректор Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Евгений Федотов считает, что для предотвращения развития теневого рынка потребуется строгий межрегиональный контроль.

Ранее депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в России необходимо запретить вейпы. По его словам, электронные приборы для курения больше всего вредят молодежи, снижая их фертильность. Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин также выступает против вейпов.