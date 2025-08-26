Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 09:45

Названы главные причины популярности покупки недвижимости в Дубае

Бизнесмен Есентай: недвижимость в Дубае стала способом защититься от инфляции

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Покупка недвижимости в Дубае стала способом защититься от инфляции, заявил NEWS.ru эксперт по инвестициям в элитную недвижимость, предприниматель Рустем Есентай. По его словам, в ОАЭ стабильная экономическая ситуация и растущий туристический поток, что влияет на стоимость аренды жилья.

Во всем мире недвижимость — один из самых надежных способов защиты от обесценивания денег. В Дубае эффект усиливается за счет динамичного роста рынка: темпы удорожания жилья не только компенсируют инфляцию, но и обгоняют ее. Недвижимость в Дубае в инвестиционном портфеле дает двойной эффект: рост стоимости самого актива и стабильный доход от аренды. Высокая доходность объясняется сильным спросом как со стороны туристов, так и резидентов, — добавил Есентай.

Эксперт отметил, что на привлекательность приобретения недвижимости в Дубае влияет турпоток — в год ОАЭ посещают до 75 млн туристов, что напрямую влияет на арендные ставки. Есентай напомнил, что население Дубая также растет и уже превышает четыре миллиона человек.

Он объяснил, что приток обеспечивают как специалисты, приезжающие на работу, так и предприниматели, переносящие сюда офисы и банковские счета. Это формирует устойчивый спрос на жилье как в премиальном сегменте, так и в среднеценовом, подчеркнул эксперт.

Дубай предлагает редкое сочетание факторов: низкие налоги, высокий уровень безопасности, развитую инфраструктуру и стратегическое расположение. Город является логистическим и финансовым хабом, связывая рынки Азии, Европы и Африки, — подытожил Есентай.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что новостройки субсидируются застройщиками и банками.

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

