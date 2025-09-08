Стало известно, сколько блогер Литвин заработал на энергетиках

Блогер Михаил Литвин заработал состояние на продаже энергетиков и других продуктов под брендом Lit Energy, выручка которого за 2024 год составила 12,9 млрд рублей, сообщает издание «Страсти». Предприниматель запустил производство в 2022 году, учредив ООО «ЛИТ ЭНЕРДЖИ», чистая прибыль компании за прошлый год достигла 877 млн рублей.

По данным издания, Литвину принадлежит 40% доля в компании. Кроме основной компании, блогер владеет ООО «Э РЭЙР КЕЙС», чья чистая прибыль за прошлый год составила 136 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Литвин сыграл свадьбу с моделью Адель Вейгель в Подмосковье почти за 100 млн рублей. Торжество состоялось в усадьбе Villa Michetti, где свою свадьбу также отмечали телеведущая Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков. Серьезной статьей расходов стал подарок блогера своей супруге. Он подарил ей автомобиль Lamborghini Urus стоимостью более 40 млн рублей.

А совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков, состояние которого оценивается в $2,4 млрд, рассказал о поступлении в аспирантуру Уральского федерального университета. Предприниматель в возрасте 53 лет зачислен на очное отделение по направлению «Философия» на платное место.