Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 12:42

Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты

Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по философии

Игорь Рыбаков Игорь Рыбаков Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Миллиардер и совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков рассказал в своем Telegram-канале о поступлении в аспирантуру Уральского федерального университета . Предприниматель в возрасте 53 лет зачислен на очное отделение по направлению «Философия» на платное место.

Принимаю поздравления, я поступил в аспирантуру! Буду писать научные статьи и защищать диссертацию. Честно, очень непривычно, но у меня большие планы. Считаю, учиться нужно всю жизнь, — отметил Рыбаков.

Состояние предпринимателя на данный момент оценивается в $2,4 млрд (около 190 млрд рублей). Рыбаков объяснил свой выбор актуальностью философии и выразил намерение получить докторскую степень после 2030 года. Помимо бизнеса, миллиардер занимается продвижением авторского шоу на YouTube, пишет книги, поет и занимается меценатством.

Ранее основательница Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Отмечается, что ее капитал в 2024 году достиг $7,1 млрд (около 570 млрд рублей).

миллиардеры
университеты
студенты
Урал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене виз в КНР для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Череватый намекнул на уход из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.