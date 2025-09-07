Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по философии

Миллиардер и совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков рассказал в своем Telegram-канале о поступлении в аспирантуру Уральского федерального университета . Предприниматель в возрасте 53 лет зачислен на очное отделение по направлению «Философия» на платное место.

Принимаю поздравления, я поступил в аспирантуру! Буду писать научные статьи и защищать диссертацию. Честно, очень непривычно, но у меня большие планы. Считаю, учиться нужно всю жизнь, — отметил Рыбаков.

Состояние предпринимателя на данный момент оценивается в $2,4 млрд (около 190 млрд рублей). Рыбаков объяснил свой выбор актуальностью философии и выразил намерение получить докторскую степень после 2030 года. Помимо бизнеса, миллиардер занимается продвижением авторского шоу на YouTube, пишет книги, поет и занимается меценатством.

