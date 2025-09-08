Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 19:19

Украинский блогер раскрыл новый план Зеленского по выборам

Блогер Шарий: Зеленскому нужно временное перемирие для выборов президента

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Власти Украины планируют достичь лишь временного перемирия с Россией, чтобы провести только президентские выборы, предположил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. Он отметил, что президент страны Владимир Зеленский понимает, что у него нет шансов в парламентских выборах.

Зеленский сейчас очень хочет выборы. Выборы президента. А парламентские выборы он не хочет, потому что понимает, что там шансов нет никаких <…>. Им нужно временное перемирие, а не то, что заявляет публично [президент России Владимир] Путин. Для того, чтобы во время этого временного перемирия провести президентские выборы, — говорится в сообщении.

По словам Шария, Зеленский убежден в своей победе на президентских выборах. После этого, по его мнению, вооруженный конфликт с Россией продолжится, что, соответственно, приведет к отсутствию парламентских выборов.

Ранее Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул готовность Киева к проведению выборов, но отметил необходимость прекращения боевых действий.

Украина
Владимир Зеленский
выборы
перемирие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведь переел фруктов и угодил в больницу
Военэксперт рассказал, где развернется новый конфликт России и НАТО
Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Вся правда о препарате
Шоу «Ты супер!», зависимости, дома в США: как живет певица Диана Арбенина
Запись к врачу через «Госуслуги» может претерпеть изменения
МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за инцидента с вертолетом
Трамп выразил свое недовольство по поводу ситуации вокруг Украины
В БРИКС пришли к согласию в вопросе Украины
Стало известно, сколько блогер Литвин заработал на энергетиках
Задержанный в Афганистане ученый Каверин возвращается в Россию
Рой дронов ВСУ обрушился на Донецк
Грызня за наследство Щедрина и Плисецкой: что делят и кому достанется
Экс-супруга тренера вратарей сборной России подала в суд на бывшего мужа
Белорусский дипломат стал причиной дипломатического скандала в Чехии
В Совфеде объяснили превращение Финляндии в «анти-Россию»
Украинский блогер раскрыл новый план Зеленского по выборам
Президент Ирана предложил странам БРИКС бороться с санкциями Запада
Сонник: ссора с парнем — предупреждение или совет?
Жизнь без ног была мечтой: врач-ампутант оказался извращенцем
На Украине отреагировали на бегство бывшего главы МИД страны
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.