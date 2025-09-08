Украинский блогер раскрыл новый план Зеленского по выборам

Власти Украины планируют достичь лишь временного перемирия с Россией, чтобы провести только президентские выборы, предположил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. Он отметил, что президент страны Владимир Зеленский понимает, что у него нет шансов в парламентских выборах.

Зеленский сейчас очень хочет выборы. Выборы президента. А парламентские выборы он не хочет, потому что понимает, что там шансов нет никаких <…>. Им нужно временное перемирие, а не то, что заявляет публично [президент России Владимир] Путин. Для того, чтобы во время этого временного перемирия провести президентские выборы, — говорится в сообщении.

По словам Шария, Зеленский убежден в своей победе на президентских выборах. После этого, по его мнению, вооруженный конфликт с Россией продолжится, что, соответственно, приведет к отсутствию парламентских выборов.

Ранее Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул готовность Киева к проведению выборов, но отметил необходимость прекращения боевых действий.