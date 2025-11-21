Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 10:09

Зеленского отговаривают от переизбрания

Politico: окружение Зеленского советует ему не переизбираться

Владимир Зеленский
Окружение президента Украины Владимира Зеленского советуют ему не баллотироваться на второй срок, сообщает газета Politico. Украинскому лидеру намекают, что из-за разрушительных последствий коррупционного скандала его поддержка в народе низкая.

Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис настолько разрушителен, что, выступая анонимно, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что ему, возможно, не стоит баллотироваться на второй срок, — говорится в сообщении издания.

Ранее бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинцам сложно свергнуть режим Зеленского по той причине, что руководство «зачистило» Украину. Собеседник не исключил протесты, но, по его мнению, они будут безрезультативными.

До этого Медведчук заявил, что представители Демократической партии США при помощи Зеленского и глав государств Прибалтики пытаются сорвать мирные переговоры. По мнению политика, Зеленский — «моська», которую натравливают на Трампа.

Украина
Владимир Зеленский
выборы
поддержка
