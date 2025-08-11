Представители Демократической партии США с помощью украинского лидера Владимира Зеленского и глав государств Прибалтики пытаются сорвать мирные переговоры, написал экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье на портале «Другая Украина». По его мнению, Зеленский — «моська», которую натравливают на главу Белого дома Дональда Трампа.

Его, как и лидеров прибалтийских государств, натравливают на Трампа, с целью сорвать договоренности между США и Россией. Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть. <…> Поэтому и запускаются моськи, типа лидеров прибалтийских государств, но главная роль отдается Зеленскому, — полагает Медведчук.

Он также утверждает, что задача украинского лидера — не соглашаться ни с какими условиями, к которым придут Трамп и президент России Владимир Путин. При этом политик добавил, что у Трампа нет другого выхода, кроме переговоров с российским лидером, так как «Вашингтон играет теми картами, которые у него на руках».

Ранее американский профессор Питер Кузник заявил, что Украина неизбежно потеряет часть территорий для достижения мира. Эксперт отметил, что позиция Киева ослабевает из-за нехватки ресурсов и боевого духа, а перспективы вступления в НАТО отсутствуют. По мнению историка, если Зеленский не согласится на территориальные уступки, Украине понадобится новый лидер, готовый к компромиссу.