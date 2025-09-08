Неизвестные проникли на базу с самолетом президента ЮАР ЮАР сообщила о проникновении на базу с самолетом президента

Неизвестные проникли на базу ВВС ЮАР Waterkloof, где находится самолет президента страны. Некий мужчина протаранил въезд на автомобиле, сообщили на сайте министерства обороны и военных ветеранов страны.

Прорыв автомобиля произошел через западные ворота базы <…> Был сбит шлагбаум. Сотрудникам службы безопасности 504-й эскадрильи удалось перехватить машину на территории базы и задержать находившегося в ней человека. Позднее были задержаны еще двое, связанные с незаконным проникновением, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел 4 сентября. В Минобороны не раскрывали имен причастных к проникновению и их мотивы.

