08 сентября 2025 в 19:12

Неизвестные проникли на базу с самолетом президента ЮАР

ЮАР сообщила о проникновении на базу с самолетом президента

Военно-воздушная база Waterkloof в ЮАР Военно-воздушная база Waterkloof в ЮАР Фото: Airbus DS/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестные проникли на базу ВВС ЮАР Waterkloof, где находится самолет президента страны. Некий мужчина протаранил въезд на автомобиле, сообщили на сайте министерства обороны и военных ветеранов страны.

Прорыв автомобиля произошел через западные ворота базы <…> Был сбит шлагбаум. Сотрудникам службы безопасности 504-й эскадрильи удалось перехватить машину на территории базы и задержать находившегося в ней человека. Позднее были задержаны еще двое, связанные с незаконным проникновением, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел 4 сентября. В Минобороны не раскрывали имен причастных к проникновению и их мотивы.

Ранее в Южно-Африканской Республике в результате аварии под землей в шахте застряли 289 рабочих на одном из ее золотых рудников. Уточнялось, что ЧП произошло вечером, в результате чего была сломана подъемная система шахты. Рабочие застряли в стволе шахты «Клуф 7», которая является одной из самых глубоких в стране. Никто не пострадал, спасательную операцию окончили до конца следующего дня.

ЮАР
ВВС
базы
самолеты
