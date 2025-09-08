Трамп выразил свое недовольство по поводу ситуации вокруг Украины Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины и надеется на ее завершение

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство текущей ситуацией, связанной с отношениями между Россией и Украиной, передает ТАСС. Американский лидер выразил надежду на завершение конфликта.

Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем, — прокомментировал Трамп.

Ранее Трамп заявил о своей готовности к дальнейшему усилению санкций против России. Американский лидер однако не предоставил конкретных деталей или временных рамок для введения новых санкций.

До этого Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит G20 в Майами в декабре 2026 года. Он пройдет в американском городе и каждая страна будет принимать решение об участии самостоятельно.

Также недавно политолог Михаил Нейжмаков заявил, что Трамп, вероятно, поддержит новые санкции ЕС против России, но сам их вводить не будет. Однако полностью исключать вероятность подобных мер со стороны Вашингтона нельзя. По словам эксперта, Трамп во второй срок был осторожен в санкциях и хотел, чтобы ЕС играл более активную роль в давлении на Москву.