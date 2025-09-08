Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 19:41

Трамп выразил свое недовольство по поводу ситуации вокруг Украины

Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины и надеется на ее завершение

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство текущей ситуацией, связанной с отношениями между Россией и Украиной, передает ТАСС. Американский лидер выразил надежду на завершение конфликта.

Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем, — прокомментировал Трамп.

Ранее Трамп заявил о своей готовности к дальнейшему усилению санкций против России. Американский лидер однако не предоставил конкретных деталей или временных рамок для введения новых санкций.

До этого Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит G20 в Майами в декабре 2026 года. Он пройдет в американском городе и каждая страна будет принимать решение об участии самостоятельно.

Также недавно политолог Михаил Нейжмаков заявил, что Трамп, вероятно, поддержит новые санкции ЕС против России, но сам их вводить не будет. Однако полностью исключать вероятность подобных мер со стороны Вашингтона нельзя. По словам эксперта, Трамп во второй срок был осторожен в санкциях и хотел, чтобы ЕС играл более активную роль в давлении на Москву.

Дональд Трамп
Украина
Россия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эктоморф, мезоморф, эндоморф: как определить свой тип телосложения
В России зарождается уникальное направление соколиной охоты
Суд на Кубани изъял в госсобственность незаконно приватизированные земли
Будущее Украины на онлайн-встрече «Рамштайн» обсудят 56 стран
Избитая подростками пенсионерка раскрыла детали многодневных издевательств
Медведь переел фруктов и угодил в больницу
Военэксперт рассказал, где развернется новый конфликт России и НАТО
Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Вся правда о препарате
Шоу «Ты супер!», зависимости, дома в США: как живет певица Диана Арбенина
Запись к врачу через «Госуслуги» может претерпеть изменения
МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за инцидента с вертолетом
Трамп выразил свое недовольство по поводу ситуации вокруг Украины
В БРИКС пришли к согласию в вопросе Украины
Стало известно, сколько блогер Литвин заработал на энергетиках
Задержанный в Афганистане ученый Каверин возвращается в Россию
Рой дронов ВСУ обрушился на Донецк
Грызня за наследство Щедрина и Плисецкой: что делят и кому достанется
Экс-супруга тренера вратарей сборной России подала в суд на бывшего мужа
Белорусский дипломат стал причиной дипломатического скандала в Чехии
В Совфеде объяснили превращение Финляндии в «анти-Россию»
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.