Политолог раскрыл уловку Трампа в подготовке санкций против России

Президент США Дональд Трамп может на словах поддержать введение новых санкций Евросоюза против России, но при этом сам воздержится от такого шага, заявил в беседе с LIFE.ru политолог Михаил Нейжмаков. Однако, по его словам, вероятность введения Вашингтоном ограничений против Москвы полностью исключать нельзя.
Мы помним, что Дональд Трамп в ходе своего второго президентского срока пока довольно осторожно относился к реальным шагам в направлении санкций. <…> [Трамп] стремился, чтобы именно ЕС более активно проявлял себя в сфере введения новых санкций и иных форм давления на Москву, — заявил Нейжмаков.
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии в Копенгаген на неформальную встречу министров энергетики ЕС заявил, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российских энергоресурсов, чтобы в Союз не поступало «ни одной молекулы» газа и нефти из РФ. Он подчеркнул, что цель ЕК ясна: импорт российских энергоресурсов должен быть остановлен как можно скорее.