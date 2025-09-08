Политолог раскрыл уловку Трампа в подготовке санкций против России Политолог Нейжмаков: Трамп поддержит санкции ЕС, но сам воздержится от них

Президент США Дональд Трамп может на словах поддержать введение новых санкций Евросоюза против России, но при этом сам воздержится от такого шага, заявил в беседе с LIFE.ru политолог Михаил Нейжмаков. Однако, по его словам, вероятность введения Вашингтоном ограничений против Москвы полностью исключать нельзя.

Мы помним, что Дональд Трамп в ходе своего второго президентского срока пока довольно осторожно относился к реальным шагам в направлении санкций. <…> [Трамп] стремился, чтобы именно ЕС более активно проявлял себя в сфере введения новых санкций и иных форм давления на Москву, — заявил Нейжмаков.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии в Копенгаген на неформальную встречу министров энергетики ЕС заявил, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российских энергоресурсов, чтобы в Союз не поступало «ни одной молекулы» газа и нефти из РФ. Он подчеркнул, что цель ЕК ясна: импорт российских энергоресурсов должен быть остановлен как можно скорее.