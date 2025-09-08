Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 15:33

Политолог раскрыл уловку Трампа в подготовке санкций против России

Политолог Нейжмаков: Трамп поддержит санкции ЕС, но сам воздержится от них

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может на словах поддержать введение новых санкций Евросоюза против России, но при этом сам воздержится от такого шага, заявил в беседе с LIFE.ru политолог Михаил Нейжмаков. Однако, по его словам, вероятность введения Вашингтоном ограничений против Москвы полностью исключать нельзя.

Мы помним, что Дональд Трамп в ходе своего второго президентского срока пока довольно осторожно относился к реальным шагам в направлении санкций. <…> [Трамп] стремился, чтобы именно ЕС более активно проявлял себя в сфере введения новых санкций и иных форм давления на Москву, — заявил Нейжмаков.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии в Копенгаген на неформальную встречу министров энергетики ЕС заявил, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российских энергоресурсов, чтобы в Союз не поступало «ни одной молекулы» газа и нефти из РФ. Он подчеркнул, что цель ЕК ясна: импорт российских энергоресурсов должен быть остановлен как можно скорее.

Дональд Трамп
санкции
Россия
США
