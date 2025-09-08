Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 19:41

В БРИКС пришли к согласию в вопросе Украины

CCTV: члены БРИКС договорились развивать роль группы «Друзья мира» по Украине

В ходе внеочередной встречи БРИКС (в формате видеоконференции) В ходе внеочередной встречи БРИКС (в формате видеоконференции) Фото: kremlin.ru

Участники онлайн-саммита БРИКС достигли договоренности о развитии роли группы «Друзья мира» в урегулировании украинского конфликта, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Лидеры стран также обсудили пути решения палестинской проблемы на основе принципа сосуществования двух государств.

Стороны договорились продолжать поддерживать контакты по таким актуальным вопросам, как украинский кризис и конфликт в секторе Газа, в полной мере использовать роль группы «Друзья мира» в украинском кризисе, придерживаться «решения палестинской проблемы на основе сосуществования двух государств» и поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Согласно сообщению телеканала, лидеры стран-участниц саммита выразили озабоченность негативным влиянием односторонних действий на международный порядок и нормы. Они подчеркнули необходимость укрепления солидарности и совместного решения глобальных проблем.

Участники встречи условились отстаивать принципы многосторонности, свободную систему международной торговли и общие интересы глобального Юга. Была отмечена важность координации усилий для противодействия современным вызовам международной безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выступление президента РФ Владимира Путина в рамках онлайн-саммита БРИКС не будет открыто для средств массовой информации. Он пояснил, что все мероприятия будут проводиться в закрытом режиме.

