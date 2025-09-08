Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 21:41

На Западе раскрыли жесткий ответ Кремля на угрозы Трампа ввести санкции

Time: Кремль жестко отреагировал на заявления Трампа о новых санкциях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль дал жесткий ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, отметили журналисты издания Time. По словам аналитиков, в России быстро ответили, что ограничения стали инструментом давления, который Евросоюз навязывает Вашингтону.

При этом Москва подчеркнула, что предыдущие рестрикции так и не достигли своих целей. Новые ограничения не поменяют позиции России по СВО, подчеркнули журналисты. РФ предпочитает добиваться целей дипломатическим путем, но обстановка к этому не располагает, добавили аналитики.

Ранее стало известно, что федеральные ведомства США не способны полноценно отслеживать эффективность санкционного режима против России. В докладе контрольно-финансового управления американского конгресса (GAO) отмечалось отсутствие четких измеримых целей у органов, ответственных за введение ограничений.

При этом политолог Михаил Нейжмаков спрогнозировал, что Трамп может на словах поддержать введение новых санкций Евросоюза против России, но при этом сам воздержится от такого шага. Однако вероятность введения Вашингтоном ограничений против Москвы полностью исключать нельзя, отметил эксперт.

США
Дональд Трамп
санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский «воздушный щит» могут растянуть на Украине
Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура озвучил заказчика преступления
«Был всякий сброд»: американский наемник заявил, что в ВСУ набирают убийц
Способы быстро избавиться от тошноты без лекарств
В России родилась «гиперлюбвеобильная» альпака
На Западе раскрыли жесткий ответ Кремля на угрозы Трампа ввести санкции
Экс-офицер ВСУ объяснил, почему Зеленский не хочет ехать в Москву
Нетаньяху призвал жителей покинуть Газу перед началом наземной операции
Девочка пострадала в результате падения лифта с 12-го этажа
Тайны сна: почему снится увольнение с работы
Путин наградил начальника Генштаба РФ орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.