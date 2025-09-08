На Западе раскрыли жесткий ответ Кремля на угрозы Трампа ввести санкции Time: Кремль жестко отреагировал на заявления Трампа о новых санкциях

Кремль дал жесткий ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, отметили журналисты издания Time. По словам аналитиков, в России быстро ответили, что ограничения стали инструментом давления, который Евросоюз навязывает Вашингтону.

При этом Москва подчеркнула, что предыдущие рестрикции так и не достигли своих целей. Новые ограничения не поменяют позиции России по СВО, подчеркнули журналисты. РФ предпочитает добиваться целей дипломатическим путем, но обстановка к этому не располагает, добавили аналитики.

Ранее стало известно, что федеральные ведомства США не способны полноценно отслеживать эффективность санкционного режима против России. В докладе контрольно-финансового управления американского конгресса (GAO) отмечалось отсутствие четких измеримых целей у органов, ответственных за введение ограничений.

При этом политолог Михаил Нейжмаков спрогнозировал, что Трамп может на словах поддержать введение новых санкций Евросоюза против России, но при этом сам воздержится от такого шага. Однако вероятность введения Вашингтоном ограничений против Москвы полностью исключать нельзя, отметил эксперт.