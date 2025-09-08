Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 19:58

Будущее Украины на онлайн-встрече «Рамштайн» обсудят 56 стран

Sky News: 9 сентября в Лондоне пройдет заседание по Украине

Встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн Встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

В Лондоне 9 сентября состоится очередное заседание контактной группы по военной поддержке Украины в формате «Рамштайн», сообщает Sky News со ссылкой на заявление НАТО. В мероприятии примут участие представители 56 стран, а также генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

По данным телеканала, генсек также проведет ряд двусторонних встреч, которые касаются Украины. Детали переговоров не раскрывается.

Тем временем специалист по России и Восточной Европе Бетани Эллиотт выразила мнение, что европейские союзники Украины стремятся закрепить за собой ключевую роль в процессе урегулирования кризиса, чтобы не потерять репутацию. По ее словам, коалиция сосредоточена больше на статусе и влиянии в переговорах, чем на поиске реальных решений.

Политолог Андрей Кортунов считает, что французский лидер Эммануэль Макрон рискует политической карьерой в Евросоюзе в случае принятия решения о вводе войск на Украину. По его словам, такая инициатива спровоцирует серьезный внутренний кризис во Франции.

Украина
Великобритания
политика
НАТО
