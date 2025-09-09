Жизнь в Европе, аборты, травмы головы: как сложилась судьба Румянцевой

Сегодня актрисе Надежде Румянцевой исполнилось бы 95 лет. Артистка могла бы получить роли на Западе, где ее прозвали «Чарли Чаплином в юбке», несколько раз стать матерью, но не сложилось. Румянцева славилась железным характером и никогда не унывала. Жизнь актрисы оборвалась из-за трагедии. Как жила Румянцева, почему отказалась от ролей в Голливуде и на пике славы оставила кино — в материале NEWS.ru.

Как Румянцева попала в кино и на ТВ

Будущая актриса родилась 9 сентября 1930 года в семье проводника поезда и домохозяйки. Она стала вторым ребенком. У Румянцевой был старший брат Володя. Когда началась война, Надежде было 10 лет. Отец ушел на фронт, матери нужно было кормить двоих детей. Для того чтобы купить еды, семья продавала личные вещи.

Годы лишений закалили характер Румянцевой. Она не впадала в уныние даже в трудное время. Надежда была энергичным и артистичным ребенком. Многие говорили ее матери, что у нее растет настоящая актриса.

После школы Румянцева решила поступать в театральный. Она прошла конкурс в ГИТИС, но потом перевелась во ВГИК. На это повлиял случай. Преподаватели первого из вузов были против того, чтобы студенты снимались в кино, а Румянцева очень хотела попасть на экран.

Надежда Румянцева Фото: Виктор Ахломов/РИА Новости

Она прошла пробы в фильм «Навстречу жизни». Во время кастинга Надежда наврала режиссеру, что умеет управлять моторной лодкой. На съемках Румянцева несколько раз падала в воду и получила переохлаждение, однако самоотдача артистки покорила режиссера. После съемок актрису пригласили на третий курс ВГИКа.

Румянцева выглядела намного моложе своих лет и после дебюта в кино играла в проходных картинах. Директор «Мосфильма» Иван Пырьев, который видел, что актрису недооценивают, предложил ее на главную роль в фильме «Неподдающиеся». Эта картина стал хитом, а в Румянцеву влюбилась вся страна.

Какой фильм сделал из Румянцевой звезду

Следующий фильм «Девчата» принес Надежде всемирную славу. В нем она сыграла героиню Тосю Кислицыну. Исполнитель главной роли лесоруба Николай Рыбников видел на месте своей экранной партнерши супругу и всячески пытался поддеть Румянцеву на съемках.

«Рыбников был обижен, что его жену Аллу Ларионову не взяли в фильм, и считал Надю выскочкой. А она в свою очередь не принимала его, ведь изначально на роль Ильи утвердили красавца Владимира Трещалова. Тот самый поцелуй в финале — чистая актерская работа, никаких чувств между ними не было», — рассказывала в интервью RT Светлана Дружинина.

Фильм показали не только в СССР, но и в Европе. Лента завоевала множество международных призов, в том числе на фестивалях в Каннах, Эдинбурге, Аргентине. Надежду стали приглашать сниматься в кино в Голливуде. Но советские чиновники из сферы культуры боялись, что Румянцева эмигрирует на Запад, и от имени актрисы отказывали всем, ссылаясь на ее занятость на съемках.

Надежда Румянцева и Николай Рыбников в фильме «Девчата» Фото: Global Look Press

В следующем хите «Королева бензоколонки» Надежда заменила эстонскую актрису Терье Луйк. Последняя не понравилась режиссеру, так как вела себя зажато в кадре.

В 1960-х на пике славы Румянцева оставила кино. Она вышла замуж за работника Министерства внешней торговли Вилли Хштояна и отправилась с ним в Европу. Когда в 1970-х пара вернулась в Союз, Надежда стала зарабатывать дубляжом. Причем дублировала как советских, так и зарубежных актрис. Ее голосом говорят Зита и Гита в одноименном индийском фильме, Одри Хепберн в «Как украсть миллион» и многие другие героини.

В 1980-х Надежда вела программу «Будильник». В начале нулевых она была соведущей шоу «Моя семья».

Почему у Надежды Румянцевой не было собственных детей

Румянцева впервые вышла замуж, когда была студенткой. Ее супругом стал однокурсник Владимир Шурупов. После института мужа Надежды распределили в провинциальный театр, она решила остаться в Москве и не поехала за ним. Это привело к разводу.

В 1965 году Надежда познакомилась с дипломатом Вилли Хштояном на дне рождения общих друзей. Они быстро сошлись во взглядах, и между ними начались отношения. Надежда нашла общий язык с четырехлетней Кариной, дочерью Вилли от первого брака, которую он воспитывал сам.

В 1967 году молодые расписались. На пике славы Надежда приняла непростое решение — оставила карьеру ради семьи. Она отправилась вслед за Вилли, который представлял СССР за границей, в Европу.

Надежда Румянцева в Доме кино, 2005 г Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Там она занималась воспитанием дочери Вилли, учила языки, устраивала мероприятия для жен послов. Румянцева очень хотела родить ребенка, но муж был против.

«Никогда себе этого не прощу. Надя очень хотела родить, но я был против. Пропадал на работе, мотался по командировкам. Поэтому, к сожалению, она делала аборты. Пока я думал, что еще успеем, годы и пролетели», — рассказывал Хштоян в интервью «Экспресс-газете».

Румянцева реализовала материнский инстинкт, воспитывая Карину. Она воспринимала девочку как родную дочь.

Из-за чего умерла Румянцева

Жизнь актрисы унесла трагедия. В 1990-х бандиты ворвались в квартиру супругов. Вместе с мужем Надежда отбивалась от грабителей, но получила от одного из злоумышленников несколько ударов по голове. Позже, по словам мужа, актриса упала на асфальт, когда гуляла с собакой.

Румянцева стала жаловаться на проблемы с передвижением и головные боли. Актрису госпитализировали в больницу к академику Коновалову. Там у нее обнаружили внутренние кровоизлияния в той части мозга, куда невозможно добраться и прооперировать.

Надежде прописали лечение. Она снова стала нормально ходить, прошли боли, но организм ослаб. Румянцева подхватила двухстороннее воспаление легких. В 2008-м актрисы не стало. Ее муж скончался в мае 2025 года из-за хронических заболеваний.

