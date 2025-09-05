Возвращение в РФ, «Третье сентября», мнение об СВО: как живет Шуфутинский

Певец Михаил Шуфутинский сообщил, что получил гражданство России только после начала СВО. Почему он столько лет жил без паспорта РФ, что он говорил о спецоперации, почему его песня «Третье сентября» приобрела такую популярность и стала классикой мемов?

Почему Шуфутинский решил вернуться в Россию

Как пишет Telegram-канал SHOT, до 2022 года Шуфутинский жил в России по ВНЖ с американским паспортом и не подавал на гражданство РФ из-за особенностей американского законодательства, которое не поощряет двойное гражданство. Однако в 2022-м у американского паспорта истек срок, и продлевать его король шансона не стал, так как, по его словам, решил окончательно обосноваться на родине.

«У него истек срок действия в 2022 году. Я хотел продлить, но мне отказали в визите в американское консульство в Москве. Я уже три года в США не был. Неохота. Мне нужно быть сегодня здесь. Тут мой дом, моя родина», — объяснял ранее исполнитель.

Шуфутинский заявил, что в том же году получил гражданство РФ.

«Мне непонятно, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия — моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России», — сказал шансонье.

SHOT при этом писал, что российский паспорт Шуфутинский приобрел только 24 августа 2025 года. Его пиар-директор Татьяна Юмашева опровергла эту информацию, связанную с конкретными датами.

Шуфутинский вместе с супругой Светланой живут в особняке в поселке Сапожок на юго-западе от Москвы. На участке имеются бассейн и сауна, терраса для барбекю, дом для персонала. Ранее у шансонье была недвижимость в Лос-Анджелесе, однако он продал ее после смерти второй супруги Маргариты в 2015 году.

Артист заверил, что ему не нужна недвижимость за границей, ни в США, ни на Мальдивах. По словам Шуфутинского, его дом может быть только в Москве.

«А зачем? Для чего мне дом? Дом — это привязанность, мой дом здесь. Я родился в Москве. Это моя страна, моя родина, зачем мне дом где-то?» — сказал он.

Что Шуфутинский делал в США

В 1981 году музыкант вместе со своей семьей эмигрировал в США.

«Мне было 32 года, когда я решил использовать шанс и через Израиль добраться до Америки. В 1981 году другого пути уехать из СССР не было. Мне очень хотелось в Нью-Йорк! Своими глазами увидеть мюзиклы, услышать настоящий джаз», — вспоминал он.

В США певица Нина Бродская ему предложила поехать с ней и ее супругом в тур по иммигрантским центрам Америки.

Виды Нью-Йорка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Позже около 10 лет артист играл в составе различных ансамблей в ресторанах, создал собственную шоу-группу «Атаман-бэнд», а также ресторан «Атаман». Спустя время в Лос-Анджелесе его пригласили работать в голливудский ресторан «Арбат».

В 1990 году впервые после эмиграции Шуфутинский приехал в СССР и дал несколько концертов. С тех пор он постоянно приезжал в Россию на гастроли.

Что Шуфутинский говорил об СВО, санкции

Шуфутинский отмечал, что во многих странах «поднимает голову нацизм, идет его реабилитация».

«Многие мои коллеги публично выражают свою позицию. Я этого не делаю по одной простой причине. Я развлекаю людей на своих концертах. За лозунгами и политическими высказываниями они ходят на митинги и партийные собрания. Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг», — комментировал исполнитель.

Певец также заявил, что отменил гастроли за границей.

«Мне лично сегодня никуда не хочется уезжать из России. Я даже концерты за границей стараюсь не делать. Потому что меня смущает отношение к россиянам, которое есть на Западе. Я с ним не согласен», — пояснил шансонье.

В 2022 году Шуфутинский выступил в госпитале перед ранеными участниками спецоперации. В 2023-м правительство Украины внесло певца в санкционный список, предполагающий блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Михаил Шуфутинский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В чем успех хита «Третье сентября»

Песню «Третье сентября» Михаилу Шуфутинскому в 1993 году принес композитор Игорь Крутой. Слова для композиции написал певец Игорь Николаев. Этот трек вошел в альбом Шуфутинского «Гуляй, душа», который вышел в 1994 году.

Шуфутинский признался, что песня «Третье сентября» долгое время не была востребованной.

«Ее мало крутили в эфирах, а потом постепенно она начала взлетать. И вот за последние 15 лет она расправила свои крылья и летит сквозь жизни многих людей, даже поколений», — сказал певец NEWS.ru.

Продюсер Евгений Бабичев считает, что успех хита «Третье сентября» не был бы возможен без развития интернета и социальных сетей. Он напомнил, что эта песня по-настоящему выстрелила спустя 20 лет после выхода, и во многом это связано с появлением мема с темнокожим рэпером.

В 2010 году в Сети появилась фотография Рика Росса, похожего на Шуфутинского чернокожего американского исполнителя хип-хопа, с цитатой из припева песни «Третье сентября». Изображение завирусилось, и вскоре в интернете стали появляться другие шутки, связанные с этой композицией.

В 2015 году мем получил свой саундтрек. Студия Beastly Beats создала ремикс, наложив трек Шуфутинского на тексты Рика Росса. Тогда мем окончательно ушел в народ.

