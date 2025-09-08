Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 23:32

«Злой слюной изойдутся»: Украина попытается помешать матчу России и США

Депутат Журова: Украина будет пытаться помешать футбольному матчу России и США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина будет пытаться препятствовать проведению товарищеского футбольного матча между сборными России и США, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «Спорт-Экспрессу». По ее мнению, реакция украинской стороны будет крайне негативной, однако организация игры является вполне реальной.

Я представляю, какие будут возмущения у Украины, как они злой слюной изойдутся. Как эта слюна будет брызгать... Мы понимаем, что там будет много негатива и попыток все это пресечь. В принципе проведение такого матча — это все реально, — указала парламентарий.

Инициатива проведения матча была озвучена министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщившим, что ФИФА рассматривает такую возможность. Конкретные дата и место проведения встречи пока не определены.

История противостояния сборных России и США насчитывает пять матчей, в которых американская команда не одержала ни одной победы. В активе россиян две победы и три ничьих. Последняя игра между командами состоялась в 2012 году в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2. Возможный матч может стать первым за более чем 10 лет.

Ранее главный тренер национальной команды Катара Хулен Лопетеги заявил, что в сборной России есть много футболистов, играющих на высоком уровне. Он отметил, что «классные игроки» в коллективе Валерия Карпина есть и на скамейке запасных.

