08 сентября 2025 в 17:52

Известный тренер высоко оценил уровень футболистов сборной России

Лопетеги: у сборной России суперзвезды есть даже на скамейке запасных

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В сборной России есть много футболистов, играющих на высоком уровне, заявил изданию «Чемпионат» главный тренер национальной команды Катара Хулен Лопетеги. Он отметил, что «классные игроки» в коллективе Валерия Карпина есть и на скамейке запасных.

Конечно, я знаю и Сафонова, и Головина. Я понимаю, что они суперзвезды для вас, для российского футбола. Но у России есть много классных игроков не только в основном составе, но и на скамейке запасных. Много футболистов, которые играют на высоком уровне, — заявил Лопетеги.

Ранее в своей карьере специалист возглавлял мадридский «Реал», английский «Вест Хэм», а также сборную Испании. Лопетеги возглавил Катар в мае 2025 года.

Российская сборная одержала победу над командой Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Александр Головин открыл счет на 33-й минуте, после чего голы последовательно забили Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У команды Катара единственный гол забил Акрам Афиф на 62-й минуте.

Россия
футбол
Катар
Сборная России по футболу
