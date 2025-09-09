Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 00:35

Европу призвали выбрать жесткую стратегию выстраивания отношений с США

Мерц: Европа должна выстраивать отношения с США без ложной ностальгии

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Европа должна пересмотреть свои отношения с Соединенными Штатами, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на конференции послов ФРГ в МИД страны. Он подчеркнул важность четкого определения европейских интересов без ориентации на прошлые модели сотрудничества.

США по-новому оценивают свои интересы — и это происходит не в последние несколько дней. И так же мы в Европе должны точно определить наши интересы — без ложной ностальгии, — указал Мерц.

Он констатировал, что, хотя США остаются важнейшим партнером, это сотрудничество «будет в меньшей степени само собой разумеющимся». По его словам, позиция ЕС по отношению к США будет зависеть от мощи европейских стран. В связи с этим Мерц призвал к активизации поиска новых международных партнеров и укреплению существующих союзов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Мерц одержим идеей реванша за разгром гитлеровской Германии Советским Союзом. По мнению экспертов, политика главы правительства ФРГ действительно все больше напоминает курс Третьего рейха.

Одно из доказательств — намерение Мерца отправить на Украину немецких военных. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник считает, что таким образом политик хочет получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом.

Фридрих Мерц
Европа
Германия
ностальгия
