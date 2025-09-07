Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 18:05

Мельник объяснил, зачем Европа хочет отправить армию на Украину

Постпред Мельник: ЕС хочет отправить военных на Украину ради козыря перед США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европа хочет отправить военных на Украину, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник в интервью журналу Stern. По его словам, ей больше нечего предложить американскому лидеру для защиты своих интересов.

Отправка военнослужащих стала бы важным козырем, чтобы остаться в игре, — уверен Мельник.

Мельник назвал текущие прения о размещении европейских войск на Украине «фиктивными». Как считает он, неизвестно, чем военнослужащие будут заниматься на Украине в случае их отправки.

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что в случае отправки Вооруженных сил ФРГ на Украину Берлин сразу же станет стороной конфликта. К такому же выводу пришли военные эксперты, объяснила она и призвала не позволить немецкому канцлеру Фридриху Мерцу одержать верх в «опасной политике».

Кроме того, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян счел безумным план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину. По его мнению, заявления главы государства выглядят как бессмысленная провокация.

Европа
США
Украина
Андрей Мельник
