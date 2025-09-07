Мерца предупредили, к чему приведет отправка войск ФРГ на Украину Лидер BSW Вагенкнехт: Германия войдет в конфликт при отправке военных на Украину

В случае отправки Вооруженных сил ФРГ на Украину Берлин сразу же станет стороной конфликта, заявила в соцсети X лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт. К такому же выводу пришли военные эксперты, объяснила она и призвала не позволить немецкому канцлеру Фридриху Мерцу одержать верх в «опасной политике».

В случае возобновления конфликта Германия немедленно станет стороной конфликта, — отметила Вагенкнехт.

Также лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян счел безумным план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину. По его мнению, заявления главы государства выглядят как бессмысленная провокация.

Ранее немецкие аналитики заявили, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае приезда последнего в Москву даст Кремлю преимущество. По их словам, глава российского государства еще раз усомнился в смысле таких переговоров, поставив под сомнение легитимность украинского коллеги. Срок полномочий Зеленского официально истек в прошлом году, но продлевается из-за военного положения, напомнили авторы статьи.