Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 22:48

Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура озвучил заказчика преступления

Предполагаемый убийца Тупака Шакура Дэвис назвал заказчиком бойни Пи Дидди

Тупак Шакур Тупак Шакур Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Lookl Press

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, был назван заказчиком убийства легендарного хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта. Соответствующие заявления сделал подозреваемый в убийстве Дуэйн Дэвис (Кефф Ди), бывший член банды «Крипс», сообщает USA Today со ссылкой на материалы расследования.

По версии следствия, инцидент произошел в сентябре 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе, где Шакур ударил Орландо Андерсона, племянника Дэвиса. Последний, желая отомстить за родственника, напал на обидчика.

У обвиняемого помимо мести была еще одна причина, по которой он преследовал Шакура, а также Найта: рэпер Комбс назначил награду в $1 млн за их убийство, — указано в сообщении.

Спустя несколько часов после драки автомобиль, в котором находился Тупак, был расстрелян на улице Лас-Вегаса. Рэпер скончался через несколько дней, а Найт получил ранение, но выжил.

При этом официальные обвинения в причастности к убийству Шакура Комбсу не предъявлялись. Его представители неоднократно отвергали любую связь с этим делом.

В 2024 году Пи Дидди был арестован по обвинениям в торговле людьми и сутенерстве, но в середине 2025 года оправдан по большинству пунктов. Расследование убийства Шакура возобновилось после того, как Дэвис в 2018 году публично признался в участии в нападении. В июле 2023 года в его доме был проведен обыск, а в сентябре того же года ему предъявили обвинение.

Ранее Минюст США уволил федерального прокурора Морен Коми, которая вела дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной связи с детьми и торговле людьми, и рэпера Пи Дидди, которого обвиняли в преступном сговоре и принуждении к проституции. Точная причина решения министерства не раскрывается.

Шон Комбс
Тупак Шакур
убийства
заказчик
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Настоящая атака»: иноагенты активизировались после слов Лаврова о мире
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 сентября 2025 года
Появились новые детали убийства школьницы в апарт-отеле Петербурга
Жизнь в Европе, аборты, травмы головы: как сложилась судьба Румянцевой
Внук первого президента Франции хочет переехать вместе с женой в Россию
Силы ПВО за три часа сбили пять дронов над двумя территориями России
«Злой слюной изойдутся»: Украина попытается помешать матчу России и США
ВСУ использовали «смесь ракеты и дрона» для атаки на ДНР
Открыто дело о наследстве Старовойта: что получат вдова, дети, любовница
Американский «воздушный щит» могут растянуть на Украине
Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура озвучил заказчика преступления
«Был всякий сброд»: американский наемник заявил, что в ВСУ набирают убийц
Способы быстро избавиться от тошноты без лекарств
В России родилась «гиперлюбвеобильная» альпака
На Западе раскрыли жесткий ответ Кремля на угрозы Трампа ввести санкции
Экс-офицер ВСУ объяснил, почему Зеленский не хочет ехать в Москву
Нетаньяху призвал жителей покинуть Газу перед началом наземной операции
Девочка пострадала в результате падения лифта с 12-го этажа
Тайны сна: почему снится увольнение с работы
Путин наградил начальника Генштаба РФ орденом Мужества
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.