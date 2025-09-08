Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура озвучил заказчика преступления

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, был назван заказчиком убийства легендарного хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта. Соответствующие заявления сделал подозреваемый в убийстве Дуэйн Дэвис (Кефф Ди), бывший член банды «Крипс», сообщает USA Today со ссылкой на материалы расследования.

По версии следствия, инцидент произошел в сентябре 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе, где Шакур ударил Орландо Андерсона, племянника Дэвиса. Последний, желая отомстить за родственника, напал на обидчика.

У обвиняемого помимо мести была еще одна причина, по которой он преследовал Шакура, а также Найта: рэпер Комбс назначил награду в $1 млн за их убийство, — указано в сообщении.

Спустя несколько часов после драки автомобиль, в котором находился Тупак, был расстрелян на улице Лас-Вегаса. Рэпер скончался через несколько дней, а Найт получил ранение, но выжил.

При этом официальные обвинения в причастности к убийству Шакура Комбсу не предъявлялись. Его представители неоднократно отвергали любую связь с этим делом.

В 2024 году Пи Дидди был арестован по обвинениям в торговле людьми и сутенерстве, но в середине 2025 года оправдан по большинству пунктов. Расследование убийства Шакура возобновилось после того, как Дэвис в 2018 году публично признался в участии в нападении. В июле 2023 года в его доме был проведен обыск, а в сентябре того же года ему предъявили обвинение.

Ранее Минюст США уволил федерального прокурора Морен Коми, которая вела дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной связи с детьми и торговле людьми, и рэпера Пи Дидди, которого обвиняли в преступном сговоре и принуждении к проституции. Точная причина решения министерства не раскрывается.