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17 июля 2025 в 20:57

В США неожиданно уволили прокурора по делу Эпштейна и Пи Дидди

WP: Минюст США уволил отвечавшую за дела Эпштейна и Пи Дидди прокурора Коми

Фото: Jen Golbeck/Global Look Press

Минюст США уволил федерального прокурора Морен Коми, которая вела дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной связи с детьми и торговле людьми, и рэпера Пи Дидди, которого обвиняли в преступном сговоре и принуждении к проституции, сообщает американская газета The Washington Post. Точная причина решения министерства не раскрывается.

Федеральный прокурор Морен Коми, которая занималась уголовными делами Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислен Максвелл, была уволена. Она также выступала прокурором на недавнем судебном процессе над Шоном Комбсом, известным как Пи Дидди. Причина ее увольнения пока не ясна, — говорится в материале.

По данным газеты, в уведомлении об увольнении были упомянуты широкие полномочия, предоставляемые президенту Дональду Трампу по конституции США. Также неизвестно, была ли отставка связана с делом Эпштейна или со связью Коми с бывшим директором ФБР, которого уволили во время первого президентского срока Трампа.

Ранее Трамп заявил, что «список Эпштейна» и другие документы, которые связаны с финансистом, созданы демократами. Президент США назвал их способ мошенническим. По словам Трампа, демократы создали досье с экс-руководителями ЦРУ и ФБР.

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P.Diddy
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