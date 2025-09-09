Гуф оценил новость о «заказном убийстве» легенды хип-хопа 90-х Гуф заявил, что давно знал о «заказе» убийства Тупака Шакура со стороны P. Diddy

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) признался, что давно знал об убийстве Тупака Шакура по заказу P. Diddy (Шон Комбс). В Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист прокомментировал кончину легенды хип-хопа 90-х. Так Гуф оценил новость о деле 30-летней давности.

Я еще в 1996 году говорил пацанам, что это Паффи (P. Diddy. — NEWS.ru), — написал Гуф.

Шакур был убит в 1996 году. В 2023-м в его деле появился новый подозреваемый, которого задержала полиция. Им оказался главарь банды Crips Дуэйн Дэвис. Мужчина отрицал вину, но в мемуарах признавался в причастности к громкому делу. Не так давно Дэвис заявил, что стрелял в рэпера по заказу P. Diddy, который якобы обещал $1 млн за головы Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта.

25-летнего рэпера застрелили 7 сентября 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе. За кулисами у него произошел конфликт с членом местной банды, которого исполнитель избил на глазах у очевидцев.

Ранее суд в Нью-Йорке отказал P. Diddy в освобождении под залог до вынесения приговора по делу о торговле людьми. Обвинение настаивало на содержании под стражей, поскольку артист может покинуть США благодаря средствам и возможностям.