Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 12:50

Гуф оценил новость о «заказном убийстве» легенды хип-хопа 90-х

Гуф заявил, что давно знал о «заказе» убийства Тупака Шакура со стороны P. Diddy

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: Социальные сети

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) признался, что давно знал об убийстве Тупака Шакура по заказу P. Diddy (Шон Комбс). В Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист прокомментировал кончину легенды хип-хопа 90-х. Так Гуф оценил новость о деле 30-летней давности.

Я еще в 1996 году говорил пацанам, что это Паффи (P. Diddy. — NEWS.ru), — написал Гуф.

Шакур был убит в 1996 году. В 2023-м в его деле появился новый подозреваемый, которого задержала полиция. Им оказался главарь банды Crips Дуэйн Дэвис. Мужчина отрицал вину, но в мемуарах признавался в причастности к громкому делу. Не так давно Дэвис заявил, что стрелял в рэпера по заказу P. Diddy, который якобы обещал $1 млн за головы Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта.

25-летнего рэпера застрелили 7 сентября 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе. За кулисами у него произошел конфликт с членом местной банды, которого исполнитель избил на глазах у очевидцев.

Ранее суд в Нью-Йорке отказал P. Diddy в освобождении под залог до вынесения приговора по делу о торговле людьми. Обвинение настаивало на содержании под стражей, поскольку артист может покинуть США благодаря средствам и возможностям.

Гуф
убийства
рэперы
Тупак Шакур
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.