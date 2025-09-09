Появились новые детали убийства школьницы в апарт-отеле Петербурга RT: убийца мог заранее готовить расправу со школьницей в апарт-отеле Петербурга

Студент из Южно-Сахалинска мог заранее планировать убийство 15-летней школьницы в апарт-отеле Санкт-Петербурга, сообщил источник RT в правоохранительных органах. Конкретные детали подготовки преступления не озвучиваются, однако план у 18-летнего молодого человека мог быть.

Следствие нашло подтверждение того, что студент из Южно-Сахалинска заранее готовил убийство 15-летней девочки в апарт-отеле в Петербурге, — указано в сообщении.

На данный момент одной из основных версий является психическое расстройство подозреваемого. Согласно информации полиции, молодого человека обнаружили в состоянии острого психоза с резаными ранами на руках. При этом рассматриваются все возможные мотивы преступления.

Всего жертве было нанесено 35 колото-резаных ран. В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая возможную предварительную подготовку к преступлению и состояние подозреваемого в момент его совершения.

Ранее сообщалось, что последние часы жизни 15-летней девочки попали на камеры видеонаблюдения. В день трагедии школьница сообщила матери, что отправится на прогулку с подругой.