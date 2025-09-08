Захарова объяснила, зачем Киев ударил по детям в Донецке Захарова: Киев целенаправленно бил по детям в Донецке

ВСУ целенаправленно ударили по детям в Донецке, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжить конфликт, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, официальный комментарий опубликован на сайте. В результате атаки БПЛА на парк «Гулливер» пострадали шесть мирных жителей, в том числе ребенок 2011 года рождения.

Это очередное преднамеренное кровавое преступление против мирного населения России. Никаких военных объектов рядом с парком нет и не было. Удар был целенаправленно нанесен по детям и их родителям. <...> Очевидна нацеленность на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования, — подчеркнула Захарова.

Атака произошла накануне вечером в Калининском районе Донецка. Беспилотник ударил по парку «Гулливер» — он был недавно открыт после реконструкции и являлся популярным местом отдыха горожан. Позже следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Умышленные уничтожение и повреждение имущества». Ситуация в городе остается напряженной, власти призывают жителей соблюдать осторожность.