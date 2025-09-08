Питбуль насмерть загрыз кота недалеко от школы В Новосибирске питбуль загрыз породистого кота рядом с лицеем № 22

Питбуль насмерть загрыз породистого кота рядом со школой в Новосибирске, сообщил очевидец KP.RU. По его словам, хозяин спустил бойцовского пса с поводка и смотрел. ЧП произошло днем в понедельник, 8 сентября, недалеко от лицея № 22 «Надежда Сибири».

Девушка рассказала, что хозяин питбуля спустил бойцовского пса с поводка, тот побежал за котом через дорогу, а мужчина просто стоял, смотрел и ничего не делал, — поделился местный житель.

Очевидец добавил, что после гибели кота хозяин собаки сообразил, что происходит, и позвал питомца обратно. Затем он пристегнул питбуля, быстро покинув место инцидента, чтобы уйти с ним во дворы пятиэтажных домов.

Пока кот лежал на тротуаре, вокруг собрались прохожие, а одна девушка попыталась понять, жив ли кот. Очевидец со своей девушкой взяли его на руки и отвезли ветеринарам. Специалисты пытались реанимировать кота, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в городе Московском местные жители пожаловались на бойцового пса, который убивает других собак. Выяснилось, что хозяин принципиально не надевает на животное намордник.